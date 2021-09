Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 11 settembre, in provincia di Campobasso. Una giovane madre ha perso il controllo del suo veicolo e nell’impatto drammatico, è morta la bambina di soli 4 anni. La donna è sotto shock ed è ricoverata in ospedale.

Un episodio terribile che ovviamente ha distrutto una famiglia. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 11:00, di sabato 11 settembre. Precisamente nel piccolo comune di Petacciato, in provincia di Campobasso, in Molise.

In base a ciò che riporta Il Messaggero la donna era alla guida della sua Fiat Punto ed era appena entrata sulla strada provinciale che collega la Statale Adriatica.

A quel punto il volante della sua auto si è bloccato e non è riuscita a fare la curva. L’auto ha avuto un guasto improvviso. Infatti è andata a sbattere contro un cordolo, che era proprio sul ciglio della strada.

Di conseguenza la macchina si è ribaltata più volte. La piccola che era seduta sul suo seggiolino nel sedile posteriore, è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è praticamente morta sul colpo. Ha riportato dei traumi troppo gravi.

Le condizioni della mamma della bambina di 4 anni morta nel tragico incidente stradale

I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’incidente. Per questo dopo aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, hanno chiamato anche i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici hanno provato per diverso tempo a rianimare la piccola, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare la giovane mamma di 32 anni dalle lamiere della macchina. Tuttavia, al momento non sembra essere in pericolo di vita, ma è sotto shock per la morte della sua bimba di soli 4 anni.