Un drammatico incidente stradale sulla Flaminia, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 2 aprile. Sono 6 le auto coinvolte e tra i feriti, c’è anche una bimba di un anno e mezzo, che è stata trasferita in ospedale in condizioni molto gravi. Un uomo di 69 anni, invece, è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua macchina.

Sul posto sono arrivati le forze dell’ordine ed anche i Vigili del Fuoco. Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11. Precisamente sul km 31.200, a Marlupo, sulla Flaminia.

Non è ancora chiara la dinamica di come sia avvenuto il grave incidente. Tuttavia, da ciò che è emerso, le auto coinvolte sono 6: una SsangYong Kiron, una Nissan Quasquai, una Volkswagen Polo, una Peugeot 207 e una Hiunday IX20.

L’impatto è stato molto violento ed infatti i passanti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate diverse volanti dei carabinieri ed anche i Vigili del Fuoco.

La situazione della bambina e dell’uomo sono apparse critiche sin da subito. Infatti hanno chiesto anche l’intervento dei sanitari e dell’elisoccorso, che hanno trasportato i feriti in due ospedali differenti.

Le condizioni dei feriti dopo l’incidente sulla Flaminia

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare il signore di 69 anni. Purtroppo era rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo ed era in grave pericolo, se non fossero intervenuti in breve tempo, probabilmente avrebbe perso la vita.

Hanno deciso di trasportarlo in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. Al momento però, non si conoscono le sue condizioni di salute. Invece la piccola, è stata trasportata nel nosocomio del Bambino Gesù. Anche lei ha riportato dei traumi e delle lesioni, a causa dell’impatto.

Le altre 4 persone rimaste coinvolte, non hanno riportato conseguenze gravi.