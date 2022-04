C’è un nuovo importante aggiornamento sulla scomparsa della piccola Nicole, la bimba di 5 anni ritrovata a 2 km dalla sua abitazione. Durante un’interrogatorio con gli inquirenti, la madre ha ammesso di essersi allontanata di casa per qualche minuto.

Una notizia importante che avevano già ipotizzato le forze dell’ordine. Tuttavia, ci sono ancora molti punti da chiarire, visto che nessuno sa bene cosa sia successo nelle 14 ore in cui nessuno aveva informazioni della piccola.

La vicenda drammatica di questa bambina di soli 5 anni, è iniziata nella serata di sabato 2 aprile. Era uscita nel pomeriggio insieme alla mamma e al fratellino per andare alla festa di una sua amica.

Una volta tornata a casa però, da un primo racconto della madre, Nicole è stata rimproverata. Mentre la donna era nell’altra stanza a far addormentare il bimbo, lei sarebbe fuggita dalla finestra.

Tuttavia, in queste ultime ore Michela Fracassi ha confessato che le cose non sono andate così. La ragazza di soli 24 anni ha dichiarato agli inquirenti di essersi allontanata di casa per qualche minuto, ma che avrebbe chiuso a chiave la porta.

La donna era già stata iscritta sul registro degli indagati. È accusata di abbandono di minore ed anche mancata custodia.

Le indagini per la scomparsa di Nicole

Gli inquirenti, inoltre, pensano che la bimba non sia scappata di casa da sola. Credono che ci fosse qualcuno fuori l’abitazione, che l’avrebbe aiutata ad uscire e che l’avrebbe tenuta nascosta nelle ore in cui gli agenti hanno portato avanti le ricerche.

Al momento hanno sottoposto ad interrogatorio entrambi i genitori, i nonni ed anche altri parenti. In più hanno anche scoperto che alcuni familiari della bimba, nella notte in cui è avvenuto il dramma, si sono scambiati dei messaggi. Però li hanno cancellati poco tempo dopo.

Un episodio che sembra essere ancora avvolto nel mistero. Le forze dell’ordine adesso stanno anche cercando di risolvere il giallo delle scarpe e degli indumenti, visto che nonostante la notte fuori, erano in buone condizioni.