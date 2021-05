Caos nei cimiteri di Roma, le ceneri di Gigi Proietti portate in Umbria

I cimiteri romani sono al collasso e non c'è posto per il grande attore

Non si trova ancora una soluzione per quanto riguarda il caos che vede coinvolti i cimiteri della Capitale. Una vicenda che riguarda anche il grande attore Gigi Proietti le cui ceneri sono state ora trasferite in Umbria, nel cimitero dove sono stati sepolti i suoi genitori. Nei cimiteri di Roma non c’è posto nemmeno per lui.

Nel caos che sta coinvolgendo il comune di Roma riguardo i cimiteri della capitale è finito anche il grandissimo attore Gigi Proietti. Le sue ceneri, infatti, attualmente sono state portate e sepolte in Umbria. Più precisamente nel cimitero di Porchiano del Monte, dove riposano anche i genitori dell’attore. Le ceneri dell’attore resteranno lì fino a quando non verrà trovato un posto nel cimitero del Verano.

Tale cimitero, infatti, attualmente risulta essere pieno e anche con l’assenza di un loculo disponibile. Ma il Verano non è l’unico cimitero ad essere caratterizzato da questa situazione. C’è da dire che, riguardo questa situazione, l’amministrazione della capitale si sta ritrovando in un vero e proprio caos che si sta dimostrando difficile da gestire.

Cimiteri della capitale, Roma nel caos

Infatti, sono molte le salme ammassate nei cimiteri così come i corpi in attesa di essere cremati. Non solo questo, però. Infatti numerose sono le urne nei magazzini che non possono essere restituite alle famiglie per colpa della complicata e lunga burocrazia.

Per quanto riguarda tale situazione, quello che si sta verificando nei cimiteri di Roma è un vero e proprio degrado. Oltre al dolore della perdita dei propri cari, i famigliari delle vittime devono affrontare anche questo caos, trovando in delle circostanze davvero spiacevoli.

La drammatica situazione, tuttavia, riguarda tutti i cimiteri compreso quello del Verano che ormai sembra essere totalmente abbandonato a se stesso. I cittadini romani, dunque, sperano di poter risolvere questo drammatico problema al più presto per poter portare almeno un fiore sulle tombe dei loro cari defunti.