Tragedia a Roma, 14enne si getta dal ponte di Ariccia

Sono state avviate le indagini per capire le cause del drammatico evento

Nella mattina di venerdì 21 maggio, intorno alle 10:30, una tragedia si è verificata a Roma. Un 14enne si è suicidato gettandosi dal ponte di Ariccia, sconvolgendo tutti coloro che in quel momento erano presenti e che non sono riusciti ad intervenire per salvarlo. Sono state ora aperte delle indagini per comprendere le cause che hanno spinto il giovane a commettere il tragico gesto.

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata a Roma venerdì 21 maggio. Un ragazzo di 14 anni si è gettato dal ponte monumentale di Ariccia. L’impatto con il suolo ha provocato la morte del ragazzo all’istante, devastando tutti coloro che in quel momento erano presenti.

Stando alla ricostruzione della vicenda, pare che il giovane, intorno alle 10:30 della mattina di venerdì 21 maggio, sia salito sul ponte realizzato ad Ariccia, comune dei Castelli Romani. Dopo di che ha scavalcato la struttura di protezione per poi lanciarsi nel vuoto.

La morte all’istante è stata dovuta al violento impatto con il suolo. Dunque per il 14enne non c’è stato nulla da fare. Sono rimasti sconvolti tutti coloro che in quel momento erano presenti e che non sono riusciti ad intervenire per evitare questo tragico gesto. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver convinto il 14enne a tornare indietro ma senza alcun successo. Queste le loro parole:

Abbiamo provato a farlo desistere ma non siamo riusciti a fermarlo.

Tragedia a Roma, aperte le indagini dopo il suicidio del 14enne

Dopo la tragedia, tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e attualmente sono state aperte delle indagini al fine di comprendere le cause che hanno portato il ragazzo a questo tragico gesto.

Purtroppo, però, c’è da dire che il ponte di Ariccia è noto per episodi simili al tragico evento che si è verificato nella mattina del 21 maggio e che, nel corso degli anni, stanno senza dubbio aumentando.