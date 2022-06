In un'intervista a Il Resto del Carlino, Caparezza ha annunciato che dopo le date estive del suo tour si fermerà per motivi di salute

Mondo della musica sotto shock per l’annuncio fatto da Michele Salvemini, in arte Caparezza. Il musicista e cantante pugliese ha spiegato che dopo aver svolto le 20 date in programma per il suo tour estivo, seguirà un periodo pausa. Ritiro temporaneo, per il momento, dovuto alle sue condizioni di salute.

Nelle ultime ore, sul web si è diffusa la notizia shock riguardante il ritiro dai concerti di Michele Salvemini, in arte Caparezza.

Il musicista pugliese già in passato aveva parlato di alcuni problemi all’udito che gli impedivano di svolgere il suo lavoro al meglio.

Intervistato da Il Resto del Carlino, il cantante ha detto:

Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo.

Poi ha continuato dicendo che lì per lì, quando ha scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, è andato in crisi. Ha iniziato a pensare al suo corpo come a una prigione.

Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi.

Il chiarimento di Caparezza

L’acufene e l’ipoacusia sono patologie che colpiscono il sistema uditivo di un individuo. Quest’ultimo inizia a sentire dei fischi o dei ronzii, continui o intermittenti, e in alcuni casi non gli permette di ascoltare bene rumori e parole.

Parole, quelle del cantante, che in tanti hanno interpretato come un annuncio di un ritiro dalla musica.

Effettivamente Caparezza ha raccontato a Il Resto Del Carlino di volersi dedicare anche ad altro, come il mondo dei fumetti che da sempre lo appassiona.

Poi, su Instagram, ha pubblicato un messaggio nella sezione storie che è servito a chiarire le sue parole.