Il Piper ha in serbo un ricco programma, ma non è il solo

Quest’anno non si potrà festeggiare il Capodanno sulla terraferma, ma in mare aperto sì. Sfruttando quanto stabilito dall’ultimo decreto siglato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, gli organizzatori delle navi da crociera prevedono delle iniziative per dare il benvenuto al nuovo anno. Uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale porta la firma della discoteca cult Piper, pronta ad arruolare decine di Pr, provenienti da tanti dei locali chiusi da 9 mesi.

Capodanno in Crociera sullo stile della Sardegna

Appuntamento sulla Costa Smeralda il 31 dicembre (capienza di 2.600 persone) a Civitavecchia, arrivo a il 1° a La Spezia, il 2 a Savona e rientro il 3 a Civitavecchia. Nel pacchetto è compreso il cenone del 31 e il pranzo dell’1 e 2 gennaio. Ad arricchire il programma live show e dj set, sul modello-Sardegna dell’estate scorsa, che ha così tanto fatto discutere.

Caso per i controlli

Un evento che pure a livello di controlli crea un caso. Perché – come spiega un funzionario della Capitaneria di Porto – gli accertamenti sono previsti alla partenza e all’arrivo. Intervenire su una nave da crociera in navigazione è difficile, se non impossibile.

Le persone avranno l’obbligo di rimanere distanziate e, laddove ciò risultasse impossibile, di indossare la mascherina. Nel corso della crociera saranno a disposizione il centro benessere, le piscine, le spa, il casinò e il centro massaggi.

I prezzi

Per salpare a bordo occorrerà sborsare 2.200 euro per la suite, 1.190 per una cabina esterna con balcone e 990 euro per una interna (senza vista). Ciascun passeggero sarà sottoposto a tampone rapido.

Capodanno: con Msc nel Mediterraneo

Le alternative non mancano. Anche Msc, infatti, pubblicizza le sue vacanze speciali di Natale e Capodanno. Ad esempio, 10 giorni nel Mediterraneo – partenza da Genova il 26 dicembre – costa almeno 619 euro a persona, senza i pasti e con cabina interna. Anche qui sono garantiti buffet, spa, piscine e animazione.