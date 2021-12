Capranica in lutto, Lavinia Bozzo è morta a 27 anni: era quasi arrivata nella sua abitazione

Si chiamava Lavinia Bozzo ed è l’ennesima vittima di un incidente stradale, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale. Ad allertare i sanitari sono stati alcuni residenti del posto, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la ragazza di soli 27 anni non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

La famiglia è molto conosciuta nella zona. Infatti in molti stanno scrivendo sui social tantissimi messaggi di cordoglio per i suoi cari. Doveva essere un momento di festa, che si è trasformato presto in un dramma.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 2 di notte di venerdì 24 dicembre. In via Pajanello, a Capranica, nella provincia di Viterbo.

Lavinia era uscita con alcuni suoi amici. Avevano passato la serata in un locale e, alla fine, aveva ripreso la sua auto ed aveva iniziato a percorrere la strada verso la sua abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, quando mancavano pochi centinaia di metri, è avvenuto qualcosa di davvero terribile. La ragazza per cause ancora da chiarire dalla forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo della sua auto.

Di conseguenza è andata a scontrarsi contro il muro di una casa, che era in quella zona. Sono stati proprio i residenti ad allertare i medici. Purtroppo però, Lavinia è morta sul colpo a causa del violento impatto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto per una tragica fatalità. Infatti non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

Il cordoglio del sindaco Pietro Nocchi, per la morte di Lavinia Bozzo

Oggi è una Vigilia di Natale davvero triste per la comunità di Capranica. Il nostro paese si è svegliato con una delle notizie che non vorresti mai sentire, in un profondo dolore di fronte al quale non ci sono parole. La morte di una persona giovane fa tanto male. Tutta la comunità si stringe in un grande abbraccio intorno alla famiglia Bozzo. Ai genitori, Romolo e Licia, due persone straordinarie che negli anni hanno dato tanto a Capranica, con un impegno unico nel volontariato attraverso la Croce Rossa e nel ruolo comunale a servizio dei cittadini.