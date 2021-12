Dagli anni quaranta in poi aveva recitato in decine di film di successo internazionale: Cara Williams è morta all'eta di 96 anni

Se ne è andata per sempre nella sua casa di Beverly Hills, una delle attrici statunitensi più apprezzate e premiate del secolo scorso. Cara Williams, candidata al premio Oscar per la sua interpretazione nel film del 1958 diretto da Stanley Kramer “La parete di fango” è morta a 96 anni per cause naturali. A dare l’annuncio del decesso ci hanno pensato sua figlia e il pronipote.

Giornate davvero difficili per il mondo del cinema. Soltanto ieri si era diffusa la notizia della morte di Veronica Forqué. L’attrice spagnola, famosa per essere stata una delle interpreti di punta dei film di Pedro Almodovar, è stata rinvenuta esanime all’interno del suo appartamento a Madrid. Soffriva da parecchi anni di depressione e l’ipotesi più accreditata per l’attrice spagnola 61enne è quella del suicidio.

Lo scorso 9 dicembre, invece, si è spenta un’altra grande interprete, questa volta statunitense. Cara Williams, protagonista di decine di pellicole che hanno avuto un successo straordinario dagli anni ’40 in poi, è morta a Beverly Hills all’età di 96 anni.

La figlia Justine Jagoda e il pronipote Richard Potter hanno pensato a dare l’annuncio del decesso, attraverso un comunicato stampa molto toccante. Eccolo di seguito:

Non solo era un’attrice scintillante con un impeccabile tempismo comico, ma era anche divertente, sopra le righe, dal cuore caldo e amorevole. Poteva far ridere e sorridere chiunque avesse una brutta giornata. Era tutto ciò che si può desiderare in una madre e anche di più. È triste perdere una donna di quest’epoca incredibile.

I successi di Cara Williams

Il vero nome di Cara Williams era in realtà Bernice Kamiat ed è nata nel 1925 a New York. I suoi genitori divorziarono quando era ancora molto piccola e lei e sua madre si trasferirono a Hollywood. Lì ha studiato alla Hollywood Professional School, realizzando doppiaggi per cortometraggi di cartoni animati e avvicinandosi al mondo della recitazione.

Decine le pellicole in cui ha recitato che hanno riscontrato un successo nazionale ed internazionale. Decine anche le collaborazioni con attori e registi di calibro mondiale.

Come anticipato, il suo lavoro più prestigioso è stato quello nel film del 1958 diretto da Stanley Kramer, intitolato “La parete di fango”. Per quel ruolo, venne candidata al premio Oscar.