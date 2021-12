Giorni di profonda tristezza in Spagna e in tutto il mondo della televisione e del cinema internazionale. Veronica Forquè, attrice iberica di soli 66 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Madrid. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, tenendo conto delle prove rinvenute in casa e del profondo stato di depressione di cui soffriva l’attrice ormai da diverso tempo.

Il mondo del cinema e della televisione spagnoli hanno da poche ore appreso della morte di una delle attrici più apprezzate e premiate del paese. La sua ultima apparizione era stata nel programma MasterChef Celebrity, il talent show culinario dedicato alle star.

La Forqué aveva deciso di abbandonare il programma per questioni di salute, fortemente riconducibili alla depressione. Ad annunciare il ritiro e il motivo del ritiro stesso, era stata proprio la diretta interessata.

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 dicembre, le autorità sono entrate nel suo appartamento di Madrid, situato in Calle Víctor de la Serna, trovandola esanime sul pavimento. Come riporta il quotidiano nazionale spagnolo “El Mundo”, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Chi era Veronica Forquè

Verónica Forqué Vázquez-Vigo era nata a Madrid il primo dicembre del 1955. Aveva infatti da poco compiuto 66 anni.

Nata da una famiglia di artisti, registi e direttori teatrali, anche lei aveva mostrato fin da piccola un talento e una passione smisurati per la recitazione. Le sue prime parti erano arrivate proprio in film diretti da suo padre, il regista José María Forqué.

A lanciarla definitivamente al successo, però, è stato Pedro Almodovar, famoso e pluripremiato regista spagnolo. Lui l’aveva scelta per la prima volta nel 1984, per la sua pellicola “Che ho fatto io per meritare questo?”. Successivamente l’ha diretta anche in “Matador”, film del 1986, e in “Un corpo in prestito”, pellicola uscita nelle sale nel 1993.

Lo stesso regista ha diramato una nota nella quale ha voluto esprimere tutta la sua tristezza per la morte di Veronica Forqué e per mostrare vicinanza alla sua famiglia. Nella nota si legge: