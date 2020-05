Cardito, morta Maria Consalvo, giovane mamma di 30 anni Cardito, è morta Maria Consalvo, lascia una figlia di un anno e mezzo

Una vicenda terribile, è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 18 maggio. Una giovane mamma, chiamata Maria Consalvo, di soli trent’anni, è morta dopo essere stata colpita da un malore nella sua abitazione. I medici intervenuti, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia della vittima, che non si aspettava affatto di poter vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Cardito, un piccolo comune in provincia di Napoli.

La donna, stava male già da un paio di giorni e per questo motivo quella mattina, il compagno insieme ad un suo collega, entrambi sanitari della Misericordia, hanno deciso di andare nell’abitazione per farle un prelievo.

I due volevano capire il motivo del suo malessere. Però, è proprio durante quei minuti, che Maria Consalvo, ha perso i sensi ed è caduta a terra. E’ stato allertato immediatamente il 118.

I soccorritori si sono recati in fretta nella casa ed hanno provato per diverso tempo a rianimare la ragazza. Però, nonostante i loro disperati tentativi, per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Il compagno era presente ed ha assistito a tutto, senza poter fare niente. Maria Consalvo lascia una bimba di un anno e mezzo e tutta la sua famiglia, che è distrutta per questa grande perdita.

Tutta la comunità, quando ha saputo del decesso, è rimasta sconvolta. In molti infatti, hanno pubblicato diversi messaggi su i social per mandare un ultimo saluto alla giovane mamma. Non è ancora chiaro se il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia, per chiarire le cause della morte.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.