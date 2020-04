Giovane mamma si è spenta a 25 anni Giovane mamma si è spenta a soli 25 anni, dopo sei lunghi giorni di agonia: ecco cosa le è accaduto

Si è spenta a soli venti cinque anni, una giovane mamma di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dopo sei lunghi giorni di agonia. Tutti speravano in un lieto fine, ma che purtroppo per lei non è mai arrivato. I medici hanno cercato di fare il possibile, ma tutti i loro tentativi alla fine, si sono rivelati vani.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di perderla così giovane. Ha lasciato due bimbi piccoli.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, nella giornata sabato diciotto aprile, la ragazza ha iniziato ad accusare un forte mal di testa e dei dolori addominali.

E’ stata immediata la corsa all’ospedale Mare di Napoli ed i medici, hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarla. Però, dopo sei lunghi giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il suo decesso è stato dovuto da un’emorragia celebrare, inaspettata ed a un’età che nessuno si sarebbe mai aspettato, poiché era sempre stata in ottima salute e non aveva mai avuto gravi problematiche.

I suoi familiari hanno deciso di esaudire il suo desiderio, cioè quello di donare i suoi organi. Infatti, subito dopo il suo decesso è stato firmato subito il modulo, per effettuarlo.

Grazie ad Anna, sei persone possono rimanere in vita, due a Napoli, una a Roma, una a Bologna, una a Verona ed una a Palermo. Il suo gesto ha commosso migliaia di persone.

La ragazza aveva solamente venti cinque anni ed ha lasciato il marito ed i suoi due bimbi. Durante quei giorni in ospedale, era ormai priva di sensi, ma i dottori speravano che sarebbero riusciti a fare qualcosa per salvarle la vita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.