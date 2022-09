La Regina Elisabetta II si è spenta per sempre all’età di 96 anni. Il nuovo Re d’Inghilterra sarà il principe Carlo, primogenito della sovrana. Ma quale sarà il ruolo di Camilla?

Come aveva già deciso la stessa Regina lo scorso febbraio, la seconda moglie di Carlo III, sarà Regina consorte.

Oggi il nuovo Re terrà il suo primo discorso, ma i prossimi saranno giorni di lutto fino alla celebrazione del funerale, che dovrebbe essere organizzato tra 10 giorni. L’incoronazione, infatti, non avverrà nell’immediato. Anche la regina Elisabetta II, quando salì al trono, il febbraio del 1952, dopo la perdita di suo padre, venne poi incoronata un anno dopo, il 2 giugno 1953.

Ciò che avverrà nei prossimi giorni, è stato già organizzato da tempo nel dettaglio, attraverso il London Bridge is falling: il ponte di Londra è caduto.

Quello della Regina Elisabetta II è stato definito il regno più lungo della storia Britannica. Prima della leggendaria sovrana, ad aver segnato la storia era stata la regina Vittoria, che regnò dal 1837 al 1901. Dopo la sua scomparsa, salì al trono il figlio Edoardo VII, trisavolo del nuovo Re Carlo III.

Nella mattina di ieri, direttamente da palazzo reale, è arrivato l’annuncio che ha addolorato i sudditi e in seguito il mondo intero. Le condizioni della Regina non erano affatto buone e i medici le avevano raccomandato di rimanere sotto osservazione e a riposo.

Poi, il secondo annuncio che ha segnato un’epoca. La sovrana più longeva di sempre si è spenta per sempre, lasciando il trono al figlio Carlo.

Quest’ultimo ha già espresso le sue prime parole, ma non come Re, come figlio che ha perso sua madre:

La perdita della mia cara madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta, è un grande dolore per me e per la mia famiglia. Abbiamo patito molto per l’addio a una sovrana apprezzata e una madre molto amata dai suoi figli. La perdita rappresenta un grande dolore per noi, per lo Stato, per gli inglesi e per i cittadini di tutto il mondo. In questo periodo di sofferenza e cambiamento io e la mia famiglia faremo affidamento sull’affetto delle persone che hanno sempre sostenuto la Regina.