Devastante quanto accaduto ad un uomo, un giornalista brasiliano di nome Carlos Alberto Baldassari. Il reporter si era diretto sul luogo di un incidente mortale e, quando è arrivato, ha scoperto che una delle vittime del tremendo impatto tra auto e camion era suo figlio. Il ragazzo aveva solo 32 anni e, insieme a sua moglie, aspettava il secondo figlio.

La tristissima vicenda è accaduta tra le strade del Brasile e a raccontarla è stata un reporter del posto.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri si era diffusa la notizia di un bruttissimo incidente mortale, avvenuto sulla Rodovia Antônio Machado Sant’Anna ad Araraquara.

Come succede sempre in queste occasioni, Carlos Alberto è saltato in auto ed ha raggiunto il luogo dell’incidente per raccogliere le notizie e divulgarle attraverso diverse piattaforme online ed emittenti televisive per cui lavora.

Nel video, registrato presumibilmente con il cellulare, si vedono le immagini devastanti dell’incidente. Il camion ancora fumante ed un’auto completamente distrutta ancora ferma sulla carreggiata.

Al fianco di una vettura distrutta, un telo disteso su una delle vittime dell’incidente.

Carlos Alberto Baldassari scopre che la vittima era il figlio

Come al solito, con la sua professionalità, Carlos Alberto Baldassari ha iniziato a raccontare live lo scenario quasi apocalittico che si è trovato davanti, girando tra i rottami dei mezzi ormai distrutti.

C’è l’auto che è stata coinvolta nell’incidente. Il corpo è già stato rimosso. Il camion si è fermato a circa 100 metri sul ciglio della strada e voi ragazzi aspettate perché ora vi dico chi è l’autista del mezzo che ha perso la vita qui.

Dopo pochi secondi la diretta si è interrotta, perché il giornalista ha scoperto che una delle vittime dell’incidente era suo figlio, Tiago Cequeto Baldassari.

Visibilmente scosso, Carlos Alberto si è ricollegato poco dopo.

È mio figlio, Tiago, che era solito presentare con me tutti i giorni alcuni programmi alla radio. Questa mattina sono venuto a coprire questa notizia e quando sono arrivato… ho capito che si trattava di mio figlio.

La notizia è ancora più tragica se si pensa che il giovane aveva solo 32 anni, era sposato da qualche anno, aveva una bambina di 8 anni e sua moglie è incinta al quinto mese di gravidanza.