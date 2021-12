Il mondo della musica spagnola ed internazionale hanno da poche ore appreso la notizia della morte di Carlos Marin. Il cantante del famoso gruppo iberico “Il Divo” era ricoverato a Manchester, in Inghilterra, dopo che aveva contratto il Coronavirus nelle scorse settimane. A dare l’annuncio della sua morte ci hanno pensato i membri del gruppo, attraverso un toccante post sulla pagina ufficiale della band.

Ogni aggiornamento sulle condizioni di salute del cantante era arrivato sulla pagina ufficiale Facebook della band, di cui Carlos faceva parte da 17 anni.

A inizio dicembre il gruppo aveva fatto sapere che tutto lo staff avrebbe interrotto il tour e cancellato alcune date in programma in Gran Bretagna, senza però specificare i motivi di questa decisione.

Il 16 dicembre successivo, invece, la stessa band aveva confermato il ricovero del cantante nell’ospedale di Manchester, dovuto alle complicazioni arrivate dopo il contagio da Covid-19. Complicazioni che avevano costretto i medici ad intubarlo e ad indurlo al coma.

Dopo alcuni giorni di lotta e di speranza, domenica scorsa è arrivato l’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere, quello della morte di Carlos Marin. Nel post Facebook si legge:

È con enorme dolore che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos. Per 17 anni noi quattro abbiamo fatto insieme questo incredibile viaggio de Il Divo, e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore – David, Sebastien e Urs.