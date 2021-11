Mondo della musica in lutto per la morte del cantante Gared O’Donnell: non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro

Si è spento a soli 44 anni, il cantante e chitarrista della band Planes Mistaken for Stars. Gared O’Donnell ha perso la sua battaglia contro il cancro.

La notizia è stata diffusa dalla stessa band sui social network. In un commovente post, i suoi amici e colleghi hanno scritto:

È impossibile esprimere l’intensità del dolore con cui dobbiamo annunciare che O’Donnell, nostro fratello, nostro leader, nostro capitano, che ha fatto di più per coltivare l’amore e la luce in questo mondo di quanto chiunque di noi possa capire, è passato dalla sua forma fisica qui con noi e ha attraversato il ponte dell’arcobaleno nell’eterno. Nei suoi ultimi giorni, è stato circondato dall’amore della sua famiglia, dei suoi amici, dei suoi compagni di band e di molti altri da lontano.

La malattia di Gared O’Donnell

Era il mese di agosto del 2020, quando il cantante Gared O’Donnell aveva annunciato la triste diagnosi: cancro esofageo al terzo stadio, inoperabile.

Amava la musica e aveva fondato la band nel 1997 insieme al chitarrista Mat Bellinger, al batterista Mike Ricketts e al bassista Aaron Wise. Pochi anni dopo, hanno debuttato con il primo album Fuck With Fire nel 2001, seguito subito dopo dal secondo Up in Them Guts nel 2004.

Dopo il terzo album, pubblicato nel 2006, i Planes Mistaken for Stars si sono sciolti, per poi ricongiungersi nel 2010. Il 2016 è stato l’ultimo anno nel quale Gared O’Donnell ha lavorato insieme alla band per il quarto disco.

Gared ha trascorso l’ultimo anno della sua vita facendo esattamente ciò che amava, scrivendo e registrando musica. Attualmente stiamo lavorando duramente per portare a termine questi molteplici progetti finali. È straziante farlo senza di lui, ma sappiamo che vorrebbe che completassimo ciò che avevamo iniziato insieme. Faremo del nostro meglio per onorare la sua eredità e diffondere la leggenda che ha incarnato.

La notizia della morte di è diffusa sul web, lasciando sconforto nel cuore dei suoi tanti fan e dei suoi amici e colleghi. Tante le foto dell’artista pubblicate sui social network e i tristi addii di migliaia di persone.

Artisti come Touché Amoré, Pianos Become the Teeth, e La Dispute hanno reso omaggio al cantante sui loro profili ufficiali.