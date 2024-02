La straziante scomparsa di Carlotta Dessì, ha lasciato grande dolore nel cuore di chi le voleva bene. Tra questi c’è anche Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto ricordare l’ultima volta che l’ha vista, ma anche la sua grande passione per il lavoro.

La giovane giornalista avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 15 febbraio, ma purtroppo non è mai arrivata a raggiungere questo traguardo così importante della sua vita. Quel brutto male, scoperto ad agosto dello scorso anno, non le ha lasciato più scampo.

Carlotta era originaria della città di Sassari, ma per studi si era trasferita nella città di Milano. Dopo la laurea in giornalismo, ha iniziato a lavorare per diverse testate giornalistiche. Alla fine, aveva iniziato a lavorare anche per Mediaset.

Nei programmi di Pomeriggio 5 ed anche Fuori dal Coro. La stessa Barbara D’Urso, quando ha saputo della sua straziante scomparsa, ha scelto di ricordarla con un post. Anche a lei ha sconvolto il suo decesso così prematuro ed improvviso.

L’addio di Pier Silvio Berlusconi, a Carlotta Dessì

CREDIT: LA7

Il figlio del Cavaliere, ha avuto la possibilità di vedere la giornalista, durante gli auguri di Natale, con tutti i colleghi. Carlotta nonostante la malattia, aveva scelto di andare, per poter stare un po’ con tutti loro. Tuttavia, solo poche settimane dopo, ha perso la vita. Pier Silvio Berlusconi, nel ricordarla ha detto: