Carlotta Dessì era una giovane giornalista di 35 anni, che ha lavorato per Mediaset per diverso tempo. Purtroppo in questi ultimi giorni ha perso la vita, a causa di un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo e che raccontava spesso sui social, anche per dare coraggio a chi come lei, stava vivendo il suo stesso momento difficile.

La ragazza che lavorava per i programma Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere quel brutto male, scoperto ad agosto dello scorso anno.

Carlotta era nata nella provincia di Cagliari, ma per studi si era trasferita nella città di Roma. Qui ha preso la laurea come giornalista all’università La Sapienza ed ha iniziato poi la sua carriera, lavorando per diverse testate giornalistiche.

CREDIT: MEDIASET

Ha lavorato con Barbara D’Urso per Pomeriggio 5 ed anche con Mario Giornado, nel programma Fuori dal Coro. La sua ultima apparizione televisiva è avvenuta a dicembre, proprio nella trasmissione di Rete 4.

L’ultimo post sui social di Carlotta Dessì, prima di perdere la vita

CREDIT: LA7

Carlotta da quando ha scoperto di essere affetta da quel brutto male, ci ha sempre tenuto a raccontarlo. Per questo sui social, parlava spesso di ciò che era costretta a vivere. L’ultimo toccante post pubblicato da lei, risale a circa 3 settimane fa.

Ha mostrato la foto di un quadretto che le aveva appena regalato una sua cara amica e nel messaggio, per dare coraggio anche agli altri, ha scritto: