Lutto molto grave nel mondo della musica italiana. Carmelo La Bionda, noto per aver fatto parte insieme al fratello Michelangelo del duo D.D. Sound e per aver letteralmente inventato il genere della disco music italiana, si è spento all’età di 73 anni. Era malato da circa un anno. A dare l’annuncio del suo decesso ci ha pensato suo figlio Francesco Paolo.

Carmelo aveva scoperto di avere un tumore circa un anno fa. Da allora ha lottato con tutte le sue forze ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia.

Il 73 si è spento nella sua casa di San Donato, a Milano, accerchiato dall’amore della sua famiglia. La stessa che con una nota ha confermato la notizia del decesso.

Nell’annuncio i familiari hanno specificato che i funerali si terranno alle 14:30 del prossimo martedì 8 novembre, nella chiesa di Santa Barbara a San Donato milanese.

Chi era Carmelo La Bionda

Carmelo La Bionda era nato a Ramacca, un piccolo comune vicino a Catania, in Sicilia, il 2 febbraio del 1949. Tre anni più tardi nacque suo fratello Michelangelo e quando i due avevano 5 e due anni, la loro famiglia si trasferì in quella che sarebbe diventata la loro casa permanente, Milano.

Carmelo e Michelangelo mostrarono fin da giovanissimi un talento eccezionale nella musica.

Prestigiosi musicisti, autori, compositori ed editori, fondarono il duo chiamato D.D. Sound nel 1970. Iniziarono la loro attività in un teatro laboratorio e, contemporaneamente iniziarono a produrre i loro primi brani. Pezzi poi affidati alle voci di personaggi iconici come Mia Martini, Ornella Vanoni e Ricchi e Poveri.

Nel corso della loro lunga e gloriosa carriera hanno collaborato con dei veri e propri giganti della musica. Tra questi Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Patty Pravo, Amanda Lear e tantissimi altri.

Sono letteralmente considerati gli inventori del genere disco music italiano e le loro produzioni sono ancora oggi in voga praticamente in tutto il mondo.

Il brano che è considerato come loro cavallo di battaglia e “One For Me, One For You“.

Nelle scorse ore il web si è riempito di messaggi di cordoglio. Molto commovente ad esempio il post pubblicato da Jhonson Righeira: