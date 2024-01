Pierpaolo Colapinto ha perso la vita la notte di Capodanno, davanti agli occhi della sua fidanzata. Proprio quest’ultima, poche ore prima aveva scritto un post sui social, in attesa del nuovo anno, che ora risuona in modo agghiacciante: “Caro anno non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno”.

Aveva appena finito il suo turno di lavoro, Pierpaolo Colapinto aveva preparato il cenone di fine anno in un ristorante di Manduria, insieme ai suoi colleghi. Proprio a questi aveva confidato di non sentirsi bene. A mezzanotte è tornato a casa della fidanzata, dove era ospite per trascorrere il Capodanno. Si è fatto una doccia e poi si è accasciato improvvisamente davanti agli occhi della ragazza.

La fidanzata ha subito allertato il 118, gli operatori sanitari hanno raggiunto l’abitazione e cercato di salvare il 32enne. Hanno trasportato Pierpaolo all’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove purtroppo poco dopo si è spento per sempre. Le cause del decesso non sono ancora chiare, è stata disposta l’autopsia. Saranno proprio i risultati dell’esame a far luce sulla causa certa del decesso.

Pierpaolo stava bene, aveva preparato il cenone per il veglione di Capodanno. Non si sentiva bene, ma non avrebbe mai potuto immaginare che quei malesseri sarebbero stati fatali. Lo aveva confidato ai colleghi, ma poi ha resistito fino alla fine del turno ed è tornato dalla sua ragazza. Il cuoco viveva a Mesagne, in provincia di Brindisi, ma si era recato per la fine dell’anno a casa della fidanzata, a Manduria, in provincia di Taranto.

La notizia ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità, il 32enne era molto conosciuto e stimato.