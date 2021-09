Continua a lottare, sempre con il sorriso sul volto e a condividere tanta positività con i suoi numerosissimi fan. Carolina Marconi sta affrontando, come lei stessa ha raccontato su Instagram, una cura più pesante che il suo medico ha deciso di cambiare.

L’ex gieffina, nonostante tutto, si è mostrata con una parrucca sulla testa e sorridente ed ha voluto rendere partecipi tutti i suoi seguaci di ogni passo della malattia, da quando è arrivata la terribile diagnosi di un cancro al seno.

Buona serata amici miei. Eccomi qui sono la vostra pelatina con la parrucca. Ieri ho iniziato la chemio bianca, è andato tutto bene per fortuna. Un po’ lunghetta, ma bene dicono sia meno pesante. Dovevo fare 12 bianche ma il mio oncologo ha cambiato la terapia.

Invece di fare un’infusione ogni settimana ne faccio 3 in una botta sola, ogni 21 giorni per 4 volte che racchiude le 12 settimane. Infatti un po’ pesantuccia ma sto bene …meno 3 bianche daje 😁💪🏽.

Carolina Marconi ha continuato il suo lungo post, scherzando sul fatto di aver assunto così tanto cortisone, da sentirsi carica come una molla e voler svegliare tutte le sue amiche. Ha poi parlato di come il cancro abbia cambiato le cose e le abbia fatto capire chi sono le persone importanti e sulle quali può e potrà sempre contare.

Ogni giorno sempre di più, ho sempre più forza e l’entusiasmo di una bambina che non ho mai perso. Ho capito veramente in questi duri momenti, specialmente quando c’è di mezzo una situazione così difficile come la “malattia”, chi veramente ti ama, chi ti stima. Il resto è noia. Il bene si dimostra. Gli amici quelli vecchi sono pochi ma buoni e gli amici quelli nuovi sono tanti e pazzeschi 🥰😍.