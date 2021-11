Dopo l'ultima chemio e la bellissima festa organizzata per lei, Carolina Marconi è sparita per un po' dai social. Ma per quale motivo?

Il 10 di novembre potrebbe essere considerata come data di rinascita di Carolina Marconi. Quel giorno, infatti, la show girl ed ex concorrente del Grande Fratello ha concluso tutti i cicli di chemio terapia per il cancro al seno che l’ha affetta qualche mese fa. Da quel giorno era sparita dai social. Ieri, però, è tornata spiegando i motivi di questa sua assenza.

Credit: marconicarolina – Instagram

Le immagini della meravigliosa festa a sorpresa organizzata da Alessandro Tulli, compagno di vita di Carolina Marconi, e da tutti i suoi amici e parenti, hanno inevitabilmente fatto il giro del web.

Alla fine dell’ultima dose dell’ultimo ciclo di chemio terapia, tutti gli affetti più cari della Marconi hanno voluto celebrare in modo speciale questo traguardo raggiunto dalla show girl, dopo mesi di dolori, pianti e difficoltà emotive non da poco.

Credit: marconicarolina – Instagram

Tuttavia, la terapia ha lasciato strascichi e dolori anche questa volta. Da quel giorno Carolina Marconi non si è vista più sui social, ma ieri è tornata spiegando i motivi della sua assenza.

Eccomi ragazzi nn sono sparita… Volevo scrivere un bel post x la mia ultima chemio, ma purtroppo i dolori delle ossa nn mi hanno lasciato scampo… L’ ultima e’ stata veramente tosta e il recupero molto lento… Nonostante ciò volevo condividere con voi la mia gioia… Finalmente ho terminato la chemioterapia il 10 novembre… Non mi sembra vero… Per me sarà una data importante che ricorderò per sempre…

Il giorno dell’ultima chemio di Carolina Marconi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Poi la show girl ha raccontato l’ultimo giorno di Chemio:

…quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso ..volevo vestirmi carina con un colore dell’abito verde militare x sentirmi un po’ “Soldato Jane”…subito però smontata da Ale il quale appena mi ha visto ha detto ..”ma ti sei vestita al buio?”😂

Ricordo quel giorno in cui sempre lui mi dice di avere un appuntamento di lavoro e nn poteva accompagnarmi ..vai al Gemelli con il taxi insieme a mamma e Betty ed io cosa…???ma come (lui nn mi ha lasciato mai un attimo sola mi ripetevo inconsciamente e l ultima chemio ha da fare ? ) ci sono rimasta di cacca 🥺..prende e va via, senza una spiegazione ..arriva il taxi era tutto vero ..non ci potevo credere..mi aveva abbandonato nel momento più importante ..potete immaginare la mia faccia era tutto un dire ..👹x tutto il viaggio nn ho fatto altro che insultarlo con mia madre e mia sorella x nn avermi accompagnato ..mi sono sentita per la prima volta “sola ..tradita”..era tutto così assurdo…

Credit: marconicarolina – Instagram