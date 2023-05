Il mostro è tornato per la terza volta e Carolyn Smith ha davvero paura di non farcela. Ma hanno trovato una nova cura: "Spero funzioni"

È stata ospite a Domenica In e ha commosso tutti con il suo racconto. Carolyn Smith sta combattendo, per la terza volta, contro un tumore al seno maligno.

Credit photo: Domenica In

È entrata nello studio di Mara Venier con i capelli rasati, ma come sempre con il sorriso sul volto. Questa volta, come la stessa ballerina ha spiegato, si sta sottoponendo ad una nuova terapia e spera che funzioni. Quel mostro è tornato ad impossessarsi della sua vita per la terza volta ed è stato più devastante delle precedenti:

Ho avuto paura di morire. Dal 2015 lotto contro un tumore, siamo all’ottavo anno. Ora hanno trovato questa nuova cura e speriamo sia la volta giusta. Anche se ci sono stati momenti così. Ho toccato terra, il momento più brutto da agosto scorso quando hanno trovato una cosa grossa.

Carolyn Smith ha spiegato che l’intruso è sempre lì, non si sposta e non se ne va. Si è resa conto che era tornato grazie ai suoi cani, quando un giorno hanno iniziato a saltarle addosso, verso il seno sinistro.

Ho capito che qualcosa non andava ed era così. Sono forte, ma mi piacerebbe che i medici un giorno mi dicano ‘Finito’. È dura, ma ho fiducia nei miei dottori. A chi critica la sanità, voglio dire di andare fuori e vedere davvero cosa succede negli altri ospedali.

La giudice di Ballando con le stelle si è detta stanca psicologicamente e fisicamente, ma sa che deve mostrarsi forte, per non farlo vincere.

