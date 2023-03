Carolyn Smith è stata ospite durante l’ultima puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle, ha fatto commuovere tutti.

“L’intruso”, come lei lo ha sempre chiamato, è tornato e questa volta non sarà come le precedenti. Una notizia che ha spezzato il cuore dei suoi numerosissimi fan.

Carolyn Smith dovrà combattere, di nuovo, contro il tumore al seno. Prima dell’ultima visita, si era convinta che, finalmente, sarebbe arrivata la notizia della sconfitta di quel mostro. Ma si è ritrovata, invece, ad ascoltare di nuovo quella frase: “L’intruso è tornato”.

Davanti alle telecamere di Verissimo, Carolyn Smith ha raccontato:

Non c’è ancora un farmaco che riesca a uccidere questo tipo di tumore al seno. Nel mio caso è sempre nello stesso punto e questa è una cosa buona perché non è andato in giro. Ad agosto ho scoperto che c’era qualche macchia. A gennaio abbiamo rifatto la TAC e la PET e abbiamo visto che era cresciuto. Non potevo fare la chemioterapia, non potevo ricorrere alla chirurgia, non potevo fare la radioterapia. E questo mi ha turbato.

I medici le hanno però proposto di ricorrere ad un nuovo farmaco. Un farmaco che non le andrà a toccare il fegato, purtroppo debilitato da sette anni di chemioterapia.

Carolyn Smith: il video mentre si rasa i capelli

La giudice di Ballando con le stelle si è già sottoposta a diversi cicli di chemio e ha deciso di rasarsi a zero, prima di vedere i suoi capelli cadere. Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, mentre dice addio alla sua acconciatura. È riuscita a stento a trattenere le lacrime, ma come sempre si è mostrata coraggiosa e sorridente.

I medici mi hanno detto che questa volta la chemio sarebbe stata più tossica. Ho chiesto quali sarebbero state le controindicazioni, a parte la perdita dei capelli, mi hanno detto stanchezza, più nausea e poi un effetto molto più raro che è la broncopolmonite. Ho detto: ‘Ok, affronto tutto, non è un problema’. Però avevo una domanda: i piedi, tocca ancora i piedi? Sono sette anni che sto lottando per avere la sensazione piena ai piedi e alle mani. A volte, durante la giornata o durante la notte, mi svegliavo nel panico totale, perché non sentivo dalle ginocchia in giù. Come se non avessi le gambe. Per me era un’angoscia. Ultimamente, mi sto sforzando a lavorare ancora di più, mettendo i tacchi, anche se non ho l’equilibrio.

Ha ammesso di avere paura, ma sa che affrontare tutto con forza e coraggio, è l’unico modo per non darla vinta all’intruso. Combatterà finché potrà.

Carolyn Smith si è poi rivolta a tutte le donne nella sua stessa situazione, dicendo loro che ogni giorno, quando si svegliano, devono sorridere e ringraziare Dio, perché si sono svegliate ed hanno un’altra giornata da affrontare.