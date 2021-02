Un tragico ed improvviso lutto ha colpito la comunità di Carpi. Il piccolo Liam Favuzzo, ha perso la vita a 2 anni e 3 mesi, dopo una lunga battaglia. Il papà e la mamma in questo periodo, gli sono rimasti sempre vicino ed hanno lottato insieme a lui, per cercare di aiutarlo.

Una perdita drammatica e difficile da sopportare. Molte persone in questi lunghi anni, sono rimasti vicino alla famiglia e anche al bimbo.

Poco prima che il piccolo Liam venisse al mondo, i medici hanno scoperto che era affetto da una rarissima malformazione cardiaca. La sua situazione era molto grave e nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta.

Alcuni dottori credevano che sarebbe venuto al mondo senza vita. Tuttavia, quando il bimbo è nato, ha mostrato una forza ed un coraggio che ha stupito i genitori, ma anche tutti gli specialisti.

Nessuno ha mai saputo dare una spiegazione precisa a mamma Paola e a papà Salvatore. Per tutti era un vero miracolo, poiché il piccolo Liam cresceva tra piccoli interventi e continue visite. Era sveglio e vivace.

I genitori in questi anni, hanno sempre cercato di fare il possibile per aiutarlo. Lo hanno portato a tutte le visite e non lo hanno mai lasciato solo, nonostante i problemi e le difficoltà.

La tragica ed improvvisa morte di Liam Favuzzo

A dicembre dello scorso anno, i medici hanno informato la mamma e il papà, che il loro bimbo aveva bisogno di un altro intervento. Per questo, domenica scorsa, i genitori lo hanno portato all’ospedale Sant’Orsola, di Bologna, per il tampone.

La mattina seguente sono andati di nuovo nella struttura, per tutte le analisi e i controlli. Infine martedì è stato operato. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma nella notte la sua situazione è peggiorata improvvisamente. Hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma il suo cuore ha ceduto e i medici non hanno potuto fare nulla. Il papà sull’accaduto ha dichiarato: