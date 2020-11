Una lite tra giovani che è scaturita in un omicidio, nel quale ha perso la vita Simone Frascogna, un giovane di 19 anni di un comune nei pressi di Napoli. È successo in pieno centro nel comune di Casalnuovo, a pochi chilometri dal capoluogo campano. Simone e un suo amico si sono scontrati con altri tre loro coetanei, per motivi di viabilità.

Tutto sembra essere iniziato per una precedenza non data da Simone. I tre aggressori, infastiditi da questo “sgarro”, si sono messi all’inseguimento dell’auto della vittima finché questa non si è fermata ad un incrocio di Corso Umberto I.

Scesi dalla macchina, è scoppiata una lite che dalle parole è presto passata ad un aggressione vera e propria. Simone e il suo amico hanno tentato di difendersi e pare che stessero avendo la meglio, finché uno dei tre non ha estratto un coltello e li ha feriti entrambi.

Quattro le coltellate inflitte a Simone, che lo hanno steso a terra e che hanno reso necessario l’intervento di un’ambulanza, arrivata molti minuti dopo. Inutile la corsa in ospedale. Le ferite al torace di Simone erano troppo profonde per permettere ai dottori di salvarlo. Il giovane è morto poco dopo in ospedale.

Il suo amico invece, ferito lievemente, è stato medicato e dimesso poche ore dopo l’accaduto.

L’aggressore di Simone Frascogna si è costituito

L’intera scena del litigio e dell’aggressione è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza. Nelle immagini si nota la macchina di Simone arrivare e fermarsi e, subito dopo, compare nell’inquadratura la Smart degli aggressori.

Dalle immagini è stato possibile risalire a due dei tre ragazzi colpevoli di aver aggredito i due giovani e di essere scappati subito dopo. Le forze dell’ordine hanno provveduto al fermo dei soggetti poche ore dopo il fatto.

Nella notte, D.I. di 18 anni, assistito dall’avvocato Antonio Iorio, si è presentato in caserma e si è costituito come responsabile dell’uccisione di Simone Frascogna. Il ragazzo ha confermato quanto detto in precedenza, ossia che il litigio era cominciato ben prima quando i ragazzi si trovavano in mezzo al traffico di Casalnuovo. Le forze dell’ordine indagheranno per rendere più chiara la dinamica dei fatti.