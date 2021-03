Un gravissimo decesso è avvenuto nella mattinata di ieri giovedì 4 marzo, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Due genitori hanno trovato il loro bimbo di soli 4 mesi, senza vita nel suo seggiolino. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione sono risultati del tutto inutili.

Un evento tragico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei familiari del piccolo. Era venuto al mondo lo scorso novembre e le sue condizioni di salute non destavano affatto preoccupazione.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 9 del mattino, di giovedì 4 marzo. Precisamente in via Luigi Sturzo, a Santa Maria Capua Vetere.

Era una giornata come le altre per la famiglia. I genitori tra una poppata ed un riposino, lo hanno lasciato a dormire in un seggiolino reclinabile. Lo facevano sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

All’improvviso, quando sono andati a controllarlo, si sono resi conto che era privo di sensi. Inoltre, aveva un colorito bianchiccio. La coppia si è presto allarmata ed ha avvisato in fretta i sanitari del 118.

I medici, vista la gravità del loro racconto, sono arrivati nell’abitazione nel giro di pochi istanti. Sin da subito hanno praticato tutte le manovre di rianimazione, tra le urla strazianti dei suoi genitori.

Il tragico decesso del bimbo di 4 mesi

Tuttavia, i tentativi dei medici non hanno portato ai risultati sperati. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che dichiarare il suo tragico decesso.

Sul posto è arrivata anche una volante del Commissariato della Polizia di Santa Maria Capua Vetere, che sta indagando su questa spiacevole vicenda. Gli agenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto al neonato, prima della sua morte.

La piccola salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul suo corpicino. Questo esame potrà dare delle risposte ai poliziotti, ma soprattutto ai suoi familiari.