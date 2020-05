Caserta, donna incinta trovata morta in casa, i tentativi dei medici sono stati vani Caserta, donna incinta trovata morta in casa, i soccorritori non hanno potuto fare nulla

Una vicenda drammatica, è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio. Una donna incinta, di soli ventiquattro anni, è stata trovata morta in casa. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei soccorsi, ma nonostante i disperati tentativi, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata dichiarata morta.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia della giovane vittima.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Rocchetta e Croce, un piccolo comune in provincia di Caserta.

L’allarme è stato lanciato proprio dal marito, che era tornato a casa da lavoro, intorno alle otto di questa mattina. Era in affanno e cianotica, per questo l’uomo, ha deciso di chiamare subito i soccorritori, affinché potessero fare qualcosa per aiutarla.

L’intervento dei medici del centodiciotto, è stato tempestivo, ma nonostante i loro disperati tentativi per rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La ragazza era incinta di poche settimane e in passato non ha mai avuto gravi problemi di salute. Secondo una prima analisi, è venuto fuori che molto probabilmente il suo decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Tutta la comunità è sconvolta da questo tragico ed improvviso decesso. Tutte le persone che la conoscevano, sono distrutte per ciò che è accaduto e la famiglia vuole trovare le risposte sulla causa della morte, poiché non riescono ancora a capire come sia potuto accadere un evento simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.