È stata eseguita nei giorni scorsi l’autopsia sul corpo del piccolo Francesco, il neonato venuto al mondo ormai senza vita, nella clinica Pineta Grande, a Castel Volturno. Il medico, prima di consegnare la relazione completa, vuole attendere i risultati degli esami istologici.

La Procura sta ancora indagando su quanto accaduto all’interno della struttura. I due giovani genitori hanno deciso di denunciare la triste vicenda.

Il medico legale Benito De Siero ha eseguito l’esame autoptico nei giorni scorsi. Tuttavia, non ha ancora trovato una risposta precisa su ciò che è accaduto al neonato, mentre era ancora nel grembo materno.

Infatti prima di riconsegnare la relazione, ha a disposizione ancora 90 giorni ed è in attesa degli esami istologici, che verrano riconsegnati nelle prossime ore.

Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno ancora indagando sulla triste vicenda. Infatti dopo aver posto sotto sequestro la cartella clinica della mamma, hanno dato il nulla osta per la salma, affinché i familiari possano celebrare il suo funerale.

Il dramma della tragica morte del piccolo Francesco

La tragedia si è consumata la scorsa domenica 11 luglio. La giovane madre di soli 18 anni, quella mattina ha iniziato ad accusare le prime contrazioni. Essendo al termine, accompagnata dal suo ragazzo, è andata tempestivamente nella clinica.

I medici dopo un primo controllo, hanno capito in fretta che il neonato era ormai senza vita. Infatti le hanno indotto subito il parto.

Subito dopo, quando l’hanno portata in sala parto, il piccolo Francesco è venuto al mondo, ma ormai morto. I dottori hanno provato a rianimarlo, però i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla di concreto. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I due genitori, sconvolti dalla tragica perdita, hanno deciso di denunciare tutto. Per questo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha aperto un fascicolo d’indagine al momento contro ignoti.