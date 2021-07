La Procura ora sta ancora indagando sulla tragica morte del piccolo Francesco, il neonato venuto al mondo senza vita nella clinica di Castel Volturno, a Caserta. La stessa direzione sanitaria, in una nota, ha voluto spiegare bene cosa sia accaduto alla mamma e al piccolo dal loro arrivo in pronto soccorso.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso la comunità, ma soprattutto la famiglia. Per loro questo doveva essere un momento felice, che si è trasformato in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato la scorsa domenica 11 luglio. Precisamente nella clinica Pineta Grande, a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Da una prima ricostruzione, la giovane mamma di soli 18 anni, ha iniziato ad accusare alcuni dolori. Essendo alla termine della gravidanza si è recata subito nella struttura sanitaria per il parto.

I medici l’hanno sottoposta ad un’accurata visita, ma è proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta. Il neonato era ormai senza vita. L’hanno accompagnata in sala parto, ma nonostante i loro disperati tentativi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Ne hanno potuto constatare solamente il decesso.

I due genitori ora hanno deciso di presentare una denuncia. Per questo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta su questo drammatico episodio. Ora sarà solo l’autopsia a dare delle risposte più concrete sull’accaduto.

La nota della clinica sulla morte del piccolo Francesco

La paziente si è recata al Pronto Soccorso della struttura riferendo di non percepire alcun movimento del feto dal giorno precedente. La paziente, a seguito di accertamenti, veniva accettata con diagnosi MEF (Morte Endeuterina Fetale). Il personale ha tempestivamente informato la paziente ed i familiari. Questi ultimi alla notizia hanno avuto una reazione scomposta, ma comprensibile, udita anche dalle altre pazienti in spazi adiacenti.