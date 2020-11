Sono in corso le indagini per il drammatico omicidio di Maria Tedesco, giovane mamma di 30 anni. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno svelato il movente dietro questa tragica morte. Il marito è ora in carcere, poiché dopo aver ucciso la moglie, ha allertato le forze dell’ordine e si è costituito.

CREDIT: INSTAGRAM

Un evento terribile, che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto i famigliari della donna. Ora chiedono solo che venga fuori la verità e soprattutto che sia fatta giustizia.

Secondo le informazioni emerse, il dramma è avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 novembre. Precisamente nelle campagne di San Felice a Cancello.

Il marito Michele Marotta, in base a ciò che riporta Il Mattino, nei giorni precedenti all’omicidio è stato in isolamento, poiché positivo al tampone per il Covid-19. Nella serata di martedì 10 novembre, ha avuto il permesso di uscire dall’Asl, perché era guarito.

CREDIT: INSTAGRAM

In quei giorni aveva maturato l’idea che la moglie lo stava tradendo con un altro uomo. Per questo, nella mattinata è andato nella loro abitazione ed ha fatto salire la donna in auto, per portarla nelle campagne.

Hanno iniziato a discutere e alla fine, ha tirato fuori la pistola ed ha sparato 4 colpi contro Maria Tedesco. Subito dopo, durante il tragitto per tornare nella sua abitazione, ha chiamato le forze dell’ordine e si è costituito.

Omicidio Maria Tedesco: la dinamica

CREDIT: MRKO GRIMALDI

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie di polizia, insieme alla scientifica. Gli agenti dopo aver raccolto la testimonianza, sono andati tempestivamente sul posto dove si è consumata la tragedia. Volevano provare a fare qualcosa per salvare la giovane mamma.

Però, tutti i loro tentativi si sono rivelati inutili, poiché era ormai senza vita. Dopo tutti gli accertamenti del caso, i sanitari hanno trasportato il corpo della donna all’obitorio di Caserta per l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

CREDIT: INSTAGRAM

L’uomo al momento è in carcere, con l’accusa di omicidio. Nella giornata di oggi venerdì 13 novembre, ci sarà l’interrogatorio davanti al Gip, per la convalida del suo arresto. Maria Tedesco ha lasciato un figlio piccolo e tutti i suoi familiari.