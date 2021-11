Tanto dolore in provincia di Caserta, precisamente nel comune Gricignano di Aversa. Vincenzo Buccella, maresciallo della Guardia di Finanza, si è spento il soli 28 anni a seguito di un improvviso malore, che lo ha colpito mentre dormiva.

Ad accorgersi della tragedia, la sua famiglia. Quando hanno provato a svegliarlo, si sono resi conto che il ventottenne non rispondeva a nessuno stimolo, così hanno in fretta lanciato l’allarme al 118. Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Vincenzo Buccella. Era già morto. Hanno potuto solamente dichiarare il suo decesso.

Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini e cercato di capire cosa abbia portato all’improvvisa scomparsa del ventottenne. È probabile che si deciderà anche di procedere con l’esame autoptico. Quest’ultimo rivelerà l’esatta causa della morte del maresciallo.

L’intera comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, che si è ritrovata ad affrontare un dolore così devastante ed improvviso. Il Sindaco di Gricignano di Aversa, Vincenzo Santagata, ha voluto pubblicare un messaggio sui social network, per mostrare vicinanza e supporto ai familiari di Vincenzo Buccella.

La comunità è stata colpita da un altro grave lutto. È venuto a mancare il giovane Maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Buccella. Non ci sono parole per esprimere il dolore della perdita. Ho avuto l’onore di conoscere Vincenzo, un ragazzo determinato, caparbio, preparato, umile e di sani principi morali. Una bella persona che tutti noi ricorderemo. Ai familiari un abbraccio da parte mia e di tutta la comunità. Ciao Vincenzo.

La notizia si è diffusa sul web, lasciando tristezza nel cuore di tantissime persone. Persone che hanno voluto lasciare il proprio pensiero e le proprie parole d’addio per il ventottenne. Tante le sue foto apparse sui social network, accompagnate dai saluti di chi lo conosceva e di chi lo amava.