Cashback, fatta la legge trovato l’inganno: come avere il rimborso comprando su Amazon

Alla luce del grave momento di crisi sul piano nazionale, l’esecutivo ha trovato una via per incentivare gli acquisti dei consumatori presso rivenditori non online: il cashback.

Il sistema cashback

Il Coronavirus ha favorito, in misura considerevole, il settore dell’e-commerce e la piccola bottega a noi vicina rischia di andare sempre più verso il collasso. Per evitare l’aggravarsi della crisi per i commercianti – come se non fosse sufficiente il lungo periodo di chiusura – è stato escogitato il sistema cashback.

La dritta degli esperti

Facendo shopping e pagando con la carta prepagata o la carta di credito, i consumatori riceveranno il 10 per cento del rimborso, fino a 150 euro, previo il raggiungimento di 10 acquisti. Si tratta di una manovra ben congegnata, tesa a promuovere l’attività degli store fisici, anziché i colossi web tipo Amazon o Zalando. Eppure, fatta la legge, trovato l’inganno, come sempre.

I più esperti hanno individuato il metodo per fruire del sistema cashback con Amazon, malgrado ciò significhi eludere le intenzioni iniziali dello stesso Governo italiano.

I passi preliminari

Qual è l’iter da seguire per sfuggire al sistema? Innanzitutto, è essenziale attivare, tramite l’applicazione IO , la funzione, registrarsi la carta d’identità elettronica (CIE) o lo SPID. Dopo aver eseguito questi primi passi – che potrebbero portare via un po’ di tempo, a causa del sovraffollamento delle domande – tocca passare al vero procedimento per inoltrare ordini sul portale di Jeff Bezos.

Usufruire del Cashback su Amazon si può

Sarà sufficiente recarsi in uno dei moltissimi punti vendita che distribuiscono buoni Amazon (ovunque reperibili, a maggior ragione nelle catene di elettronica) e comprarne uno con la nostra carta. Nel momento in cui tocca procedere al pagamento dei prodotti messi nel carrello del sito, occorrerà inserire il codice alfanumerico presente sul retro del buono comprato in negozio. Et voilà, missione compiuta. Niente di più, niente di meno vi servirà per beneficiare del bonus cashback.