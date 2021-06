Sono mersi nuovi dettagli sulla vicenda della piccola Denise Pipitone, durante l’ultima puntata di Quarto Grado. L’inviata del programma ha spiegato al conduttore Gianluigi Nuzzi che nei scorsi giorni la Procura è tornata ad indagare sull’Hotel Ruggero II.

L’Hotel Ruggero II è il luogo in cui lavorava Anna Corona nel 2004, anno del rapimento della bambina di 4 anni.

Sono molti i dubbi e le domande su quello che è accaduto quel giorno all’interno dell’albergo. La giornalista Ilaria Mura ha spiegato che gli inquirenti stanno riascoltando gli ex dipendenti, molti erano già inseriti nel fascicolo di indagine di Denise Pipitone. Tra questi, anche Francesca Adamo, colei che ha firmato il registro al posto di Anna Corona quel giorno e l’unica che ha dichiarato di aver visto le figlie Jessica e Alice scendere in lavanderia con il motorino.

Tutti i colleghi hanno raccontato di aver visto Anna Corona durante il pranzo, fino alle 12:00. Dopo quell’ora nessuno ricorda della sua presenza. Il personale della reception aveva il compito di aprire il cancello, ma non ricorda di aver aperto a Jessica e Alice ed è certo le due ragazze non si siano recate in reception a cercare la loro mamma, come invece facevano di solito.

Perché la Procura, secondo le ultime notizie diffuse da Quarto Grado, sarebbe tornata ad indagare sull’Hotel Ruggero II?

L’inviata ha anche rivelato che gli inquirenti hanno ispezionato l’interno della struttura, per capire quali fossero all’epoca tutte le eventuali uscite. Poteva Anna Corona uscire dall’Hotel senza essere vista?

Denise Pipitone e le dichiarazioni di Francesca Adamo

Francesca Adamo ha spalleggiato la sua amica e collega e continua a farlo anche dopo 17 anni? Perché i dubbi su questa donna? Quel giorno ha dichiarato di essere uscita alle 15:30 con Anna Corona e di averla salutata nel parcheggio. Un dettaglio che al processo ha poi ritratto, dichiarando di non ricordare.

Da una perizia calligrafica, è risultato che ha messo l’orario di uscita al posto della sua amica e davanti alle prove, ha ammesso di averle fatto solo una cortesia. Ed è l’unica ad aver dichiarato di aver visto le figlie di Anna Corona proprio alla stessa ora del rapimento di Denise. Sarebbero scese in lavanderia con il motorino, per mostrare alla loro mamma delle giacche appena comprate.

Ha voluto fornire un alibi a tutte e tre? La Procura continua ad indagare.