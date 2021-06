Durante la puntata della trasmissione Mattino Cinque dello scorso 1 giugno, sono state trasmesse delle intercettazioni tra Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi che hanno fatto molto discutere.

Credit: Mattino Cinque

L’attenzione mediatica è tutta sul caso della piccola Denise Pipitone. Caso che è tornato sotto i riflettori dopo la storia di Olesya, la ragazza della trasmissione russa. Sono tanti i dubbi che sono venuti fuori, i depistaggi, le bugie e gli indizi mai approfonditi. Tutte cose che Piera Maggio ha sempre sostenuto in 17 anni e che, finalmente, sono state notate da tutti, compresa la stessa Procura. Quest’ultima, dopo le dichiarazioni dell’ex Pm Maria Angioni ha deciso di riaprire le indagini sul rapimento.

Jessica Pulizzi aveva raccontato agli inquirenti di essere stata a casa tutta la mattina, per poi cambiare la sua versione e dire di essere stata in sei posti diversi: l’officina meccanica, il laboratorio di analisi, il negozio di vestiti, l’Istituto Commerciale, i panini al mercato e l’albergo dove lavorava sua madre.

Le intercettazioni tra Anna Corona e Jessica Pulizzi

Nelle intercettazioni fatte ascoltare dalla conduttrice, si sente Anna Corona che parla con la figlia Jessica:

Dicono che sei stata a casa la mattina, non hai detto che sei uscita con Alice? Quando parlo non perdere le staffe, io sono tua madre, non l’appuntato dei carabinieri.

Credit: Mattino Cinque

La ragazza risponde di non aver mentito e di aver detto la verità agli inquirenti. La mamma continua:

Io ho la testa di andare a casa di tua sorella. Tu mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo.

Credit: Mattino Cinque

Sono molti i dubbi su cosa abbia davvero fatto Jessica la mattina del 1 settembre 2004. Anche l’alibi della madre Anna Corona è tornato a far discutere dopo le dichiarazioni della sua ex collega Francesca Adamo ai microfoni de La vita in diretta.

Le indagini sono in corso e la Procura sta lavorando nella totale segretezza. La notizia dei nuovi indagati non è mai stata confermata. Anche l’avvocato Giacomo Frazzitta ha dichiarato di non sapere nulla e di aver saputo tutto da una trasmissione televisiva. Si è anche detto sconcertato da come un segreto istruttorio sia trapelato, sempre si tratta di una notizia vera.

La cosa positiva è che il muro di omertà sembra sgretolarsi e qualcuno sta iniziando a parlare. Forse questa volta si arriverà davvero ad una verità.