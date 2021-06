Il programma tv Quarto Grado, durante l’ultima puntata dell”11 giugno, ha invitato come ospite in collegamento Espedito Marinaro, l’investigatore privato che venne assunto dalla famiglia nei giorni successivi al rapimento di Denise Pipitone.

Credit: Quarto Grado

Tra i tanti dettagli che l’uomo ha ricordato in diretta tv, il pubblico è rimasto molto colpito da uno in particolare. La trasmissione ha ripercorso la pista rom, il video di Milano girato dalla guardia giurata Felice Grieco e la denuncia di pochi giorni fa di una ragazza di nome Mariana. Quest’ultima ha raccontato a Chi l’ha visto di aver riconosciuto la donna del video. Nel 2018, si è recata a Parigi per conoscere la sua famiglia biologica ed è stata portata in un campo rom, dove c’era una donna di nome Florina, che aveva una figlia adolescente. Lei è certa che Florina sia la donna del video con Danas.

Su questo argomento, l’investigatore privato ha voluto sottolineare un particolare. Ha spiegato al conduttore che quando nel video si sente la donna dire Danas, non sta chiamando la bambina. Le sta dicendo “Scappa“, perché “Danas” vuol dire scappa.

Le parole dell’investigatore privato sul caso di Denise Pipitone

Credit: Quarto Grado

Anche se quella bambina era Denise, non è che l’ha chiamata per nome. Le ha detto ‘Scappa’. È un dialetto rom, che non ha nulla a che fare con la Romania. Io ho contattato un capo rom e mi ha detto che ‘Danas’ vuol dire scappa. Evidentemente Felice Grieco era in divisa e le avrà detto scappa.

Credit: Chi l’ha visto

Queste le parole dell’investigatore privato a Quarto Grado. È convinto che Danas non sia il nome della bambina.

Altre testimonianze del passato avevano però accertato il contrario. Una donna rom, sempre nel corso di una trasmissione televisiva, aveva affermato che Danas voleva dire proprio Denise. Qual è la verità?

Il video della guardia giurata, nonostante siano passati 17 anni, resta ancora un mistero. Adesso bisognerà battere la pista di Mariana e della donna di Parigi, con la speranza che possa dare dei riscontri.