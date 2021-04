Dopo 17 lunghi anni, l’attenzione mediatica è tornata sul caso della piccola Denise Pipitone. Il grido disperato di Piera Maggio è stato finalmente ascoltato e la verità sta pian piano venendo fuori. Depistaggi, bugie, dubbi, persone che non hanno mai permesso che la bimba di Mazara del Vallo venisse ritrovata.

Durante l’ultima trasmissione di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha trasmesso in diretta un’intercettazione telefonica di Anna Corona. L’ex moglie del papà biologico di Denise non risponde a quella chiamata, ma viene registrata la voce di una bambina. Chi era quella bambina? Era Denise? Le figlie di Anna Corona avevano 13 e 16 anni a quell’epoca e non potevano essere loro.

Era il 2 settembre, il giorno successivo alla scomparsa della piccola. Bisogna ricordare che il 1 settembre, le forze dell’ordine si recarono per una perquisizione a casa della donna, ma lei invitò gli agenti ad accomodarsi in un’altra casa, quella della vicina. Per quale motivo? Tutte coincidenze?

La chiamata che arriva ad Anna Corona era da parte di una sua amica con la quale si era sentita anche nei giorni precedenti al rapimento. Il telefono già sotto controllo dalle autorità squilla, ma la chiamata dura 0 secondi. Si sente una vocina che dice “Pronto” e Anna Corona che interviene subito dicendo “Stai Zitta”. Ascoltate:

Dopo aver fatto ascoltare l’audio in diretta tv, si è parlato del fatto che non potessero essere le figlie della donna e del fatto che Anna Corona potrebbe replicare e spiegare se la voce di quella bimba era di una vicina o magari di una parente che quel giorno si trovava a casa sua.

Denise Pipitone: un caso che deve essere riaperto

Un altro interrogativo che merita un vero chiarimento. Sono troppe le bugie e i dubbi che hanno caratterizzato la vicenda di Denise Pipitone e sono anni che Piera Maggio cerca di farsi ascoltare. Non ha mai mollato, per 17 lunghi anni. I sospettati all’epoca sapevano di essere intercettati. È stata anche diffusa una conversazione di Anna Corona e la figlia Jessica, avvenuta in una stanza del commissariato. Le due bisbigliavano frasi sul fatto che ci fossero delle cimici.