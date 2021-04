Soltanto poche ore e l’Italia scoprirà se oggi la trasmissione russa rivelerà davvero il gruppo sanguigno di Olesya o se Piera Maggio dovrà tener testa ad un’altra delusione. Già ieri, la mamma della piccola Denise Pipitone, si è sentita presa in giro e al centro di un ricatto mediatico.

A poche ore di distanza dalla puntata di Lasciali Parlare (traduzione in italiano del programma russo), una telespettatrice che è solita guardare il programma, ha voluto spiegare come vengono trattate storie come quella di Olesya.

Forse, con il suo tentativo, ha voluto placare le numerose polemiche degli italiani e rassicurare, per quanto si possa, Piera Maggio e il suo avvocato. Attraverso un post su Twitter, ha scritto:

Sono russa, conosco questa trasmissione e come funziona. Ogni storia deve risolversi soltanto all’interno di questa trasmissione. E chiaramente ci vuole tempo.

Ora la trasmissione farà le sue ricerche (tutti i casi, le denunce di quel tempo, le chiamate che arrivano). Devono dare tempo per tutto. Poi tutte le potenziali mamme fanno il DNA e soltanto dopo ci sarà una nuova trasmissione dove ci saranno questa ragazza e tutte queste mamme. Ogni mamma racconta la sua storia. Poi inizieranno ad aprire le buste di esito di ogni mamma. Può essere anche che tutti saranno negativi. Funziona da tutta la vita così questa trasmissione. Per cui ci vuole pazienza.

Ma nemmeno queste parole, giustificano ciò che una madre, che ha già sofferto per 17 lunghi anni, deve affrontare soltanto per conoscere un gruppo sanguigno. Una semplice informazione che può essere data anche per telefono.

Se il gruppo sanguigno della ragazza russa e quello di Denise combaceranno, Piera Maggio potrà procedere con l’esame del Dna.

Viste le incomprensioni, non è ancora noto se l’avvocato della famiglia di Denise Pipitone, sarà presente via Skype durante la trasmissione. Bisognerà quindi attendere le 18:45 (19:45 in Russia). Orario in cui verrà trasmessa in diretta la puntata del programma russo.