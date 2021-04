Nessuna novità sul caso di Denise Pipitone. Nella giornata di ieri, tutti attendevano la comunicazione del gruppo sanguigno di Olesya. Ma la trasmissione russa ha deciso di posticipare la notizia di altre 24 ore. Il pensiero è andato subito a Piera Maggio, una madre che si sente presa in giro e avvolta da un ricatto mediatico.

Il legale, Giacomo Frazzitta, ha fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di farsi prendere in giro dai colleghi russi. Se non riceveranno la documentazione entro l’inizio della trasmissione, non parteciperanno come richiesto, a questo “spettacolo mediatico”.

Anche Piera Maggio, dopo la notizia, ha voluto scrivere qualche parola su Facebook:

Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta. Piera Maggio & Pietro Pulizzi #CerchiamoDenise ♡.

Denise Pipitone e la trasmissione russa: orari

La trasmissione russa пусть говорят (Lasciali Parlare) andrà in onda oggi, martedì 6 aprile, sul primo canale russo, alle ore 19:45. Visto il fuso orario, qui in Italia saranno le 18:45. È possibile guardare il canale in diretta streaming, in lingua originale.

Era previsto un faccia a faccia con Olesya e l’avvocato di Piera Maggio, ma viste le incomprensioni delle ultime ore, non è ancora certa la presenza del legale.

La famiglia di Denise Pipitone si sente presa in giro. Giorni di attesa e di comunicazioni posticipate, soltanto per divulgare un gruppo sanguigno. E la possibilità che il gruppo sanguigno combaci, non rappresenterebbe comunque una certezza che Olesya sia davvero la piccola Denise. Qualora i due gruppi sanguigni dovessero combaciare, allora Piera Maggio potrà sperare nell’esame del Dna.

I contatti con la Russia non sono facili, ci basta un WhatsApp per sapere se coincide con quello di Denise, ma ancora non arriva.

Tutta la vicenda ha catturato l’attenzione di due interi paesi e la Russia non lascia trapelare nulla, fino alla puntata di questa sera. Bisognerà quindi aspettare per scoprire cosa accadrà.