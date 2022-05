Sono ancora in corso tutte le indagini sul caso di Samarate, ma soprattutto sull’episodio avvenuto pochi giorni fa, in cui degli ignoti sono entrati nella villetta della famiglia. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è accaduto davvero e cosa stavano cercando quelle persone.

Le forze dell’ordine al momento stanno provando a trovare dei filmati di sorveglianza di alcune telecamere presenti in tutta la zona, per capire se possono riuscire a trovare i responsabili.

Gli agenti hanno fatto questa drammatica scoperta perché i sigilli posti all’esterno della casa, erano rotti. In più hanno trovato alcune stanze tutte in disordine.

L’ipotesi presa in considerazione, è che degli ignoti siano entrati nell’abitazione per cercare dei documenti di Alessandro Maja. Tuttavia, gli inquirenti li hanno già portati via, proprio per indagare sulla situazione economica della famiglia Maja.

Il padre di Stefania Pivetta, la donna uccisa dal marito, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che non è stato portato via nulla. Per questo si pensa anche ad un tentativo di sciacallaggio.

Cosa Samarate, cosa è successo nella villetta

La tragedia di questa famiglia è avvenuta ormai più di una settimana fa, nella mattinata di mercoledì 4 maggio. Alessandro Maja, il padre e marito, in preda ad una furia omicida ha ucciso prima la moglie che dormiva sul divano.

Subito dopo è andato nella stanza di sua figlia Giulia di 16 anni ed ha messo fine anche alla sua vita. Tuttavia, il medico legale sulla mano della ragazza, ha trovato una ferita che sembra essere compatibile ad un tentativo di difesa. Probabilmente era sveglia al momento dell’aggressione.

Il figlio maggiore Nicolò, invece, è riuscito a svegliarsi in tempo ed è fuggito. Ora però si trova ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. I medici dicono che è sedato e stabile.

Anche Alessandro Maja è ancora ricoverato nel reparto di Psichiatria. Per questo è stato necessario rimandare l’interrogatorio di garanzia, in cui l’uomo dovrebbe spiegare le motivazioni dietro il suo gesto estremo.