Un grave lutto è quello che ha colpito le città di Cassino e di Frosinone. Purtroppo Valentina Neccia è deceduta a soli 27 anni, a causa di un brutto male che aveva scoperto meno di un anno fa e che alla fine, non le ha lasciato più scampo.

La notizia della sua scomparsa così improvvisa e prematura, ha lasciato nel dolore e nello sconforto tutti quelli che l’hanno conosciuta e che le volevano bene.

Valentina aveva solamente 27 anni, prima di scoprire la malattia, lavorava in una pasticceria della città di Anagni. Colpiva tutti per la sua gentilezza ed il suo sorriso, che conquistava.

Si era diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Con la sua famiglia viveva nel piccolo comune di Piglio, ma era molto conosciuta anche nei paesi limitrofi.

Purtroppo meno di un anno fa, ha scoperto di essere affetta da un brutto male. Da qui i medici l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso, ma in poco tempo la situazione è apparsa da subito molto grave.

Era ricoverata all’ospedale San Raffaele di Cassino, dove i dottori stavano cercando di fare il possibile. Tuttavia, è proprio qui che nella serata di giovedì 12 ottobre, la ragazza ha esalato il suo ultimo respiro. La malattia l’ha strappata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari.

Il decesso di questa giovane ha lasciato dolore e sconforto nei cuori di chi le voleva bene e l’ha conosciuta. Tra loro anche il consigliere regionale Sara Battisti, che nel ricordarla in un post sui social ha scritto:

Valentina ci eravamo ripromesse di berla quella birra prima o poi. Ma non c’è stato poi. E io sono arrabbiata, perché sono travolta dalla mia vita e lascio alle cose importanti troppo poco tempo. Ti ho conosciuta in un letto di ospedale nell’agosto del 2017 ed in quei giorni in cui abbiamo condiviso una stanza tu mi hai insegnato ad amare ogni singolo giorno della nostra vita, anche quelli più difficili.