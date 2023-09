Un brutto male è quello che ha portato all’improvvisa scomparsa di Sara Viscardi, aveva 39 anni. Purtroppo lei desiderava solo poter realizzare il suo desiderio di potersi unire in matrimonio con il suo amato Francesco. Però non è riuscita a realizzare il suo sogno.

La famiglia sconvolta da questa perdita, ha deciso di raccontare il loro dramma. Avevano anche rimandato quello nozze da agosto a settembre, perché si era aggravata.

Sono stati giorni da incubo davanti al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere quel brutto male. Aveva però deciso di sposarsi ugualmente anche perché le sue condizioni sembravano stabili. Invece è tutto precipitato rapidamente.

Queste sono le parole dei suoi genitori Patrizia e Marcello, al quotidiano L’Eco di Bergamo. La donna di 39 anni era originaria di Riva di Solto, in provincia di Bergamo.

Tuttavia, quando aveva deciso di sposarsi, si era trasferita nel comune di Patti, in provincia di Messina. Proprio qui Sara e Francesco stavano organizzando le loro nozze, nonostante la scoperta della malattia.

Lei desiderava poter realizzare quel sogno che aveva nel cassetto. In un primo momento le avevano programmate per agosto. Però a causa di un peggioramento improvviso, le hanno rimandate a settembre.

Il decesso di Sara Viscardi dopo il peggioramento

Prima l’hanno ricoverata all’ospedale di Patti e poi in quello di Messina. Credevano ce l’avrebbe fatta, ma così non è stato. Il giorno prima del matrimonio ha avuto un peggioramento improvviso, che è risultato essere fatale.

Purtroppo Sara è deceduta il 12 settembre ed il suo funerale è in programma per sabato 16 settembre. Sarà sepolta con il suo abito da sposa. La donna ha lasciato i genitori Patrizia e Marcello, il fratello Valerio ed il fidanzato Francesco. La mamma ed il padre in un ricordo commosso sui social hanno scritto: