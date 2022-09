Un triste episodio è quello avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre, nella provincia di Cassino. Una ragazza di 23 anni, di origini rumene, è stata trovata senza vita sul ciglio di una strada. Gli inquirenti ipotizzano che un’auto l’abbia investita, ma sarà solo l’autopsia a dare delle risposte.

Una vicenda davvero straziante e che per gli agenti intervenuti è ancora avvolta nel mistero. Saranno solo le indagini a far luce su quanto successo, in tasca non aveva i documenti e non si conoscono ancora le sue generalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti all’alba di lunedì 12 settembre, intorno alle 5.30 del mattino. Precisamente lungo la Superstrada che da Sora porta a Cassino, vicino all’uscita dell’ospedale, in provincia di Frosinone.

I passanti hanno notato il corpo della donna che giaceva sul ciglio della strada. Da qui è partito il tempestivo allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari.

I medici intervenuti però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Purtroppo per lei non c’era ormai più nulla da fare. Nel frattempo gli agenti coordinati dal Capitano Giuseppe Scolaro, hanno avviato tutte le indagini del caso.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se su quel tratto di strada ci siano delle telecamere. L’ipotesi più accreditata è che qualcuno l’abbia investita e poi sia fuggito via.

Ragazza di 23 anni trovata senza vita: le sue ultime ore di vita

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la donna la sera precedente al suo decesso si era recata in pronto soccorso. Alla fine però, da ciò che riporta Il Messaggero era stata dimessa e probabilmente aveva trovato riparo a casa di qualcuno.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire, all’alba, forse mentre stava cercando di tornare in ospedale, un’auto l’ha investita sulla Superstrada e l’automobilista è fuggito via.

Ora sarà solo l’autopsia a dare ulteriori risposte su ciò che è successo alla giovane. Il corpo si trova all’obitorio dell’ospedale di Cassino, proprio a disposizione delle Autorità Giudiziarie. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su cosa è accaduto.