Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto la notte scorsa. Un’auto ed uno scooter si sono scontrati e l’impatto è stato molto violento. Sara Passaro una ragazza di soli 27 anni è morta, mentre altre due persone sono ricoverate in ospedale per i traumi riportati.

L’intera comunità al momento è sconvolta dalla perdita subita, in tanti per mostrare vicinanza ai suoi familiari stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Precisamente in via Baratta, a Battipaglia, piccolo comune in provincia di Salerno.

Sara Passaro era in sella al veicolo a due ruote, insieme al suo fidanzato. Aveva appena finito di lavorare in un ristorante della zona e stava per rientrare a casa.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, in quella strada già conosciuta per altri gravi incidente, i due veicoli si sono scontrati. La Smart e lo scooter hanno avuto un impatto molto violento.

La ragazza di appena 27 anni purtroppo ha perso la vita sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. I medici intervenuti hanno provato a rianimarla, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso sul luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Le indagini per l’incidente in cui è morta Sara Passaro

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Quest’ultime al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica ed ovviamente, anche le eventuali responsabilità dei due automobilisti.

In questo grave incidente anche altre due persone sono rimaste ferite, ma nessuno risulta essere in pericolo di vita.

La salma di Sara Passaro per ora si trova nell’obitorio dell’ospedale Piana del Sele, per un esame esterno. Subito dopo verrà restituita alla famiglia, per poter eseguire il rito funebre. In tanti sono sconvolti da questa perdita ed hanno deciso di affidare ai social il loro dolore.