Castelli Romani, bambino di 2 anni fugge di casa in tarda notte, per andare a giocare con il cane nella villetta vicina

Un episodio che ha davvero dell’incredibile è avvenuto la scorsa notte, per fortuna però è arrivato il lieto fine che tutti aspettavano. Un bambino di appena 2 anni è riuscito a fuggire dalla casa, per andare nella villetta dei vicini per giocare con il cane.

Il proprietario dell’abitazione in quel momento non era presente, ma quando l’allarme è squillato nel suo smarthphone, è presto intervenuto anche con l’aiuto delle forze dell’ordine.

I genitori che non si erano accorti di nulla, quando hanno ricevuto la telefonata erano al settimo cielo. Nonostante tutto il piccolo non ha riportato conseguenze gravi dopo quella breve fuga.

Stando alle informazioni che hanno reso note i medie locali, l’episodio è avvenuto la scorsa notte. Precisamente in un zona residenziale che si trova a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani.

Il proprietario della casa intorno alle 2 di notte, ha sentito squillare l’allarme sul suo telefono. Non stava dormendo nella sua villetta. Per questo insieme ai carabinieri, sono presto intervenuti per vedere cosa stava accadendo.

È proprio a quel punto che nel recinto dell’abitazione hanno fatto l’incredibile scoperta. Il bimbo era nel giardino della casa, mentre stava giocando con il cane. Era contento perché si stava divertendo.

Bambino di 2 anni trovato nel giardino della villetta

I genitori vista l’ora tarda, non si erano affatto resi conto che il loro piccolo era fuggito. Infatti quando hanno ricevuto la telefonata da parte delle forze dell’ordine si sono spaventati, ma erano anche al settimo cielo, perché stava bene.

Molto probabilmente la fuga è riconducibile ad un episodio di sonnambulismo oppure alla grande voglia di andare a giocare con quel cane, che aveva visto nel pomeriggio.

Gli agenti al momento hanno scelto di non denunciare la vicenda. La mamma ed il papà ora sono davvero felici che nella fuga non abbia riportato gravi conseguenze. Stava bene ed era anche contento perché era riuscito a giocare con il cagnolino.