Dramma in provincia di Brescia, 12enne colpita da malore improvviso durante gli allenamenti di pallavolo: è in gravi condizioni

Un triste episodio è quello avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 settembre, nella provincia di Brescia. Una 12enne ha accusato un malore improvviso durante gli allenamenti pallavolo ed è svenuta a terra, ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Una vicenda straziante, che ovviamente ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i suoi familiari. Non è ancora chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 27 settembre. Precisamente in una palestra che si trova nel piccolo comune di Castelcovato, in provincia di Brescia.

Da ciò che riporta l’Ansa, la bambina era in un centro sportivo e stava facendo una partita di pallavolo durante l’allenamento. Sembrava essere una giornata come le altre per lei e le sue compagne.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dai medici, ha accusato un malore improvviso ed ha perso i sensi davanti agli occhi di tutti.

L’allenatrice è presto intervenuta. In un primo momento le ha praticato un massaggio cardiaco e successivamente, l’ha rianimata con un defibrillatore che era presente nella struttura sportiva. Nel frattempo, i presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

12enne colpita da malore improvviso: il ricovero in ospedale

I medici arrivati nella palestra, per prima cosa hanno cercato di stabilizzarla e solo successivamente l’hanno trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la ragazzina è ancora ricoverata in nosocomio. Tuttavia, non è chiaro se sia ancora in pericolo di vita o meno, sarà solo il tempo a dare delle risposte sulle condizioni della piccola.

Molto probabilmente il tempestivo intervento dell’allenatrice ha evitato il peggio per la piccola. Ora però i medici dovranno sottoporla a tutti i controlli di routine, per capire la causa dietro il suo malore. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.