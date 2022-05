Sono ancora in corso le indagini per la morte di Davide Nataletti. Ha perso la vita a soli 34 anni in un gravissimo incidente stradale

Le strade italiane si sporcano ancora una volta di sangue, Davide Nataletti ha perso la vita a 34 anni nella sera di giovedì 12 maggio. La tragedia è accaduta a Roma, con precisione in via Tuscolana.

Il ragazzo era a bordo della sua Honda Hornet, quando intorno alle 21:30, si è scontrato frontalmente con una Ford Focus. Immediato l’allarme lanciato agli operatori sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Davide Nataletti è stato trasportato con urgenza all’ospedale San Giovanni. I medici hanno fatto il possibile per garantirgli le cure di cui aveva bisogno e per salvargli la vita, ma i loro tentativi non sono serviti. Il ragazzo di 34 anni è deceduto nella struttura sanitaria.

Anche l’altro conducente, un uomo di circa 36 anni, è stato trasportato in ospedale. Secondo le notizie riportate non sembrerebbe che le sue condizioni siano gravi.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, così da poter stabilire anche le eventuali responsabilità.

Il dolore per la morte di Davide Nataletti

Davide Nataletti era un personal trainer ed era conosciuto da tantissime persone di Roma, proprio per il suo lavoro. Quella sera, stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa in palestra.

La Procura adesso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il conducente della Ford Focus verrà sottoposto a tutte le analisi per il tasso alcolemico e per capire se fosse sotto effetto di droghe al momento dell’incidente.

Il 34enne è volato sull’asfalto e alla fine ha violentemente impattato con un palo. Lo stesso palo dove adesso i suoi amici hanno lasciato dei fiori, in sua memoria.

In memoria di un grande uomo di un grande coach. Ciao Davide.

Queste le parole che li accompagnano, su un biglietto lasciato tra i fiori.

I residenti del posto hanno spiegato che l’incrocio in cui ha perso la vita il ragazzo di 34 anni, è maledetto e non è la prima volta che si verifica un incidente. Uno dei cittadini ha spiegato:

Questo semaforo non è sicuro, chi arriva da via Monselice finisce per tagliare la strada a chi gira da via Gela, sarebbe meglio toglierlo per fare piuttosto una rotatoria.

Anche sul web, sono apparsi tantissimi messaggi di affetto, di amici e familiari che hanno voluto salutare per l’ultima volta Davide Nataletti.