Dolore immenso per la prematura scomparsa di Enrico Murabito: aveva solo 17 anni

Una vita e una passione spezzate troppo presto. Una tragedia immane è accaduta nella giornata di ieri a Catania. Enrico Murabito, di soli 17 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il giovane, che era un promettente arbitro di basket, guidava il suo scooter quando, a seguito di un violento impatto con un cordolo spartitraffico, ha perso la vita sul colpo.

È stata una domenica amara per tutta la Sicilia. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e ha raccontato del tragico decesso di un ragazzo di soli 17 anni.

Enrico, originario di Tremestieri Etneo, si trovava a Catania e procedeva su viale Ulisse in sella al suo scooter, un Agility 125. Per cause ancora ignote, il giovane ha perso il controllo del suo mezzo ed ha sbattuto violentemente contro uno spartitraffico di cemento.

Alcuni automobilisti che passavano in zona hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori del 118, che si sono precipitati sul posto. Nonostante tutti i loro sforzi nel tentativo di rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare. Era già morto sul colpo.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso e che ora cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Enrico Murabito era un promettente arbitro

La morte di Enrico Murabito ha devastato completamente la sua famiglia e ha gettato nello sconforto tutta la comunità siciliana. Il ragazzo, infatti, era conosciuto e apprezzato molto per essere un promettente arbitro di basket.

Nonostante la giovane età, aveva già diretto alcune gare di serie C femminile e aveva alle spalle anche un’ottima carriera da giocatore nelle giovanili di diverse squadre.

Molto commovente il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Settore Giovanile Arbitri Sicilia: