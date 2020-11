Tragedia nel catanese: due fidanzati morti in un incidente a causa di una mucca presente in mezzo alla strada. I corpi dei due giovanissimi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo a causa del forte impatto. E per loro non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La tragedia è avvenuta nel catanese, dove hanno perso la vita due ragazzi di soli 20 anni.

L’incidente ha avuto luogo sulla strada statale 174, nel catanese, tra le città di Bronte e Randazzo. Anzi, in realtà gli incidenti causati da questa mucca sono due, perché in un altro momento anche un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito.

Il primo ad aver avuto un incidente con il bovino è stato un ragazzo di 24 anni a bordo di una Lancia Delta, che si è scontrato contro l’animale vagante che si trovava sulla carreggiata.

Il ragazzo sta bene. Portato in ospedale a Bronte e medicato per le ferite, ha già avuto le dimissioni, con una prognosi di 5 giorni.

Mentre i soccorritori recuperavano il mezzo che aveva appena avuto un incidente, l’Opel Corsa guidata da un ventenne, che era in auto insieme alla fidanzata coetanea,

Forse anche a causa dell’alta velocità, il mezzo ha impattato contro la mucca, che si trovava sul ciglio della strada. E poi contro il carro attrezzi che recuperava la Lancia Delta incidentata.

Fidanzati morti in un incidente: per loro non c’è stato nulla da fare

A causa dell’impatto violento, l’auto si è ribaltata più volte di fila. I corpi dei due giovani ragazzi sono stati sbalzati fuori dal mezzo, a 300 metri dell’impatto. Purtroppo sono morti sul colpo.

A nulla sono valsi i tentativi del personale del 118 di salvare i due ragazzi, che erano già morti. Sul luogo erano presenti anche Carabinieri e vigili del fuoco. La Procura di Catania ha stabilito che le salme possono essere restituite ai famigliari per una degna sepoltura.