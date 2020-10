Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Jessica Ponzoni. La giovane campionessa di pattinaggio è morta a causa di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero. Le ferite della ragazza riportate a seguito dello schianto erano troppo gravi e purtroppo non ce l’ha fatta. Jessica aveva solo 25 anni.

Jessica Ponzoni stava viaggiando a bordo della sua Toyota Yaris quando all’improvviso è accaduto il tragico episodio. La nota atleta è rimasta schiacciata tra un tir che aveva rallentato per un cantiere e un’altra auto. Quest’ultima l’ha tamponata ad una velocità altissima tale da causare il tragico schianto.

A seguito dell’impatto, la condizioni di salute di Jessica si sono aggravate radicalmente e vani sono stati i numerosi tentativi di mantenerla in vita. Alla luce della sua scomparsa, con queste parole il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, ha voluto salutare per l’ultima volta la campionessa:

Oggi ci ha lasciato una nostra giovanissima concittadina in un tragico incidente stradale. Jessica aveva vestito la maglia della Nazionale Italiana portando sui gradini più alti d’Europa i colori del pattinaggio crespellanese. Stava per iniziare una nuova avventura come allenatrice della Polisportiva Valsamoggia pronta a trasmettere tutta la sua passione per lo sport a nuove generazioni di atleti. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze in questo terribile momento